قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء اليوم الثلاثاء، إن أوروبا في موقف صعب في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، مطالبة بسياسة خارجية أوروبية مشتركة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا سبستيان كورتس، في برلين، عقب جلسة مباحثات جمعتهما.

وقالت ميركل "اتفقنا على أن أوروبا في موقف صعب في ظل الوضع العالمي الحالي". وتابعت "لدينا تحديات واضحة على صعيد السياسة الخارجية، وعلينا أن نتحرك بشكل مشترك"، في إشارة لضرورة تطوير سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي. وأضافت "تجربة قمة مجموعة السبع الأخيرة أكدت هذه الفكرة لدي".

ويوما الجمعة والسبت الماضيين، جرت اجتماعات قمة مجموعة السبع في كندا، حيث شهدت خلافات بين الدول الأوروبية من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألمونيوم، الأسبوع الماضي، ما أضر الشركات الأوروبية بشكل كبير.