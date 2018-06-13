شهد التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة خلال 48 ساعة الماضية، زلزالا، بعد أن أقدم العشرات من المناضلين والإطارات الحزبية في كل من بلديتي عين السمارة والخروب، على تقديم استقالتهم الجماعية والإعلان عنها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّههم بشكل جماعي للانضمام لحزب النصر الوطني، الذي يكون قد استقطب ما لا يقل عن 300 مناضل دفعة واحدة، مما جعل البعض يعلّق أنه في الوقت الذي ينام فيه بعض المسؤولين السياسيين خلال رمضان، هناك من يعمل ويسجل نقاطا.