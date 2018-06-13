قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أول سيارة كهربائية محلية الصنع ستطرح في 2021، وستساهم بـ 20 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

وفي تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء الثلاثاء، أضاف أردوغان أن السيارة ستقلل من اعتماد تركيا على النفط.

ونشر أردوغان صورة انفوغرافية تتضمن الاسهامات الاقتصادية المتوقعة للسيارة بالنسبة للاقتصاد التركي.

وبحسب الصورة، سيؤدي دخول السيارة إلى تطور نحو 100 قطاع جانبي، وتطور المعلومات والبرمجيات والتقنيات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النفط.

وسيتم تزويد السيارة بأنظمة قيادة ذكية ستعكس تكنولوجيا المستقبل، وستساهم بـ 20 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي، و7 مليارات يورو في حساب الجاري، وستوفر 20 ألف فرصة عمل.