قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن الطلب على النفط سيسجل نموا مطردا في عام 2019 بفضل متانة الاقتصاد العالمي واستقرار الأسعار على الرغم من أن التوترات التجارية ما زالت تمثل الخطر الأكبر.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل ليتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني من العام. وتتوقع الوكالة ان ينمو الطلب بالمعدل ذاته هذا العام دون تغيير عن تقريرها السابق في مايو.