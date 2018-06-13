فاز الملف الأمريكي ، المشترك بين (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك) بتنظيم كأس العالم لعام 2026، على حساب ملف "المغرب" وذلك من خلال عملية التصويت التي تمت اليوم في الجمعية العامة لـ الفيفا المنعقدة اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وجرت عملية التصويت بشكل إلكتروني وشارك فيها جميع اتحادات الدول المنضوية تحت لواء الفيفا، وحصل الملف المشترك على 134 صوتا بنسبة 67% مقابل 65 صوتا بنسبة 33% للمغرب، فيما امتنع بلد واحد عن التصويت .

وكان الملف المشترك لأمريكا من بداية المنافسة الأوفر حظا للفوز بالاستضافة إذ حصل على نتائج أفضل في التقييم الفني للفيفا من المغرب .

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على اختيار دولة كأس العالم 2026 هذه المرة شاركت فيه كل الدول الأعضاء في الفيفا باستثناء المرشحين الأربعة وذلك للمرة الأولى بعد شبهات الفساد التي طالت الاتحاد الدولي في عهد رئيسه السابق السويسري جوزف بلاتر .