أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أنه تم الاستعانة بفنانين جزائريين لزخرفة جامع الجزائر الأعظم بعد تقديمهم لتصورات إبداعية هامة شكلت قيمة مضافة للنسق العمراني لهذه المنشأة الدينية الهامة .

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قادته إلى موقع الجزائر الأعظم بالعاصمة رفقة وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار الذي أكد بأن الأشغال الخارجية وزخرفة الجامع تتقدم بوتيرة جيدة مشددا على ضرورة الحفاظ على وتيرة الأشغال بالشكل الحالي لتسليم الجامع في آجاله المحددة .