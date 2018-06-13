أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، استقبال سفينة إغاثة تقل 932 مهاجرا غير شرعي تقطعت بهم السبل في مياه البحر المتوسط.

وذكرت السلطات أن المهاجرين تم جمعهم بعد سبع عمليات إغاثة قبالة المياه الليبية، كما كانت السفينة التي رست في ميناء كاتانيا جنوب البلاد، تحمل جثتين تم انتشالهما خلال عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى أربع نساء حوامل وفتاة قاصر تم نقلهم عبر طائرة مروحية إلى مستشفيات مدينتي أغريجنتو وباليرمو الإيطاليتين.

من جانب آخر، قال وزير النقل الإيطالي، دانيلو تونينللي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "آكي" إن سلطات بلاده "أنقذت أرواح مهاجرين وستستمر في إنقاذهم"، مضيفا أنه لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا.

وبشأن الجدل حول رفض الحكومة الإيطالية استقبال أكثر من 600 مهاجر على متن سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة خيرية ألمانية غير حكومية مطلع الأسبوع الجاري، أكد الوزير أن إيطاليا لم تغلق الموانئ في وجه السفينة وإنما طلبت من حكومة مالطا فتح موانئها امتثالا للقانون البحري الدولي حيث كان الميناء الأقرب والأكثر أمانا هو ميناء "فاليتا" المالطي، مشيرا إلى أن السفينة كانت في أمان.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد استدعت اليوم كريستيان ماسيه، السفير الفرنسي لدى روما، وذلك على خلفية تصريحات رسمية صدرت في باريس بشأن تعامل إيطاليا مع قضية سفينة إنقاذ المهاجرين في سفينة "أكواريوس" وصفتها الحكومة الإيطالية بـ"الدروس المنافقة" حول التعامل مع قضية المهاجرين.