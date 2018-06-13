قال متحدث باسم الجيش بنيجيريا ،اليوم الأربعاء ، أن 23 من مسلحي بوكو حرام قتلوا في عملية تطهيرية حديثة أطلقتها القوات

النيجيرية بمنطقة بحيرة تشاد.

وأضاف المتحدث العسكري تكساس شوكو، أن العديد من الإرهابيين فروا بعد إصابتهم بجروح نتيجة إطلاق النار خلال المعركة مع القوات في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وتابع بأن القوات النيجيرية شنت العملية بالتعاون مع قوات الدفاع الكاميرونية، حيث تمت استعادة أسلحة وذخيرة كان يستخدمها مسلحو بوكو حرام خلال العملية العسكرية.

وكان الجيش النيجيري قد شن في 15 ماي عملية لمدة أربعة أشهر لهزيمة بوكو حرام بالكامل في منطقة بحيرة تشاد.

وقال الجيش أن العملية كانت تهدف لضمان تدمير معسكرات بوكو حرام الإرهابية ومعاقلها في منطقة حوض بحيرة تشاد.