من المرتقب أن تقترح روسيا على جميع الدول الموقعة على اتفاق تقليص الإنتاج النفطي أن يزيد كل بلد مصدر إنتاجه بما يتناسب مع حصته حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ،اليوم الأربعاء ،عن مصدر حكومي روسي.

وأضاف المصدر قوله "روسيا ستقترح على جميع المشاركين أن يزيدوا إنتاجهم على نحو متناسبي وهو الأمر الذي يشملهم جميعا إلى الحد الكافي لتفادي وصول السوق إلى وضع محموم".

و ستقدم روسيا هذا المقترح في اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين في فيينا يوم 23 جوان الجاري.

و كان وزيرا الطاقة الروسي والسعودي قد ألتقيا في سان بطرسبورغ لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا.

و أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،أن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح "تخفيف القيود تدريجيا" خلال اجتماعهم في فيينا.

و تواصل منظمة أوبك و حلفاؤها جهودها من أجل استقرار أسعار النفط حيث سجلت مستوى التزام قياسي لاتفاق خفض الإنتاج بلغ 152 بالمائة خلال شهر أفريل 2018 .