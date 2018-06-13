أعرب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن تفاجئه للفارق الكبير في الأصوات الذي حسم به الملف الثلاثي الأمريكي الكندي المكسيكي تنظيم مونديال 2026 على حساب نظيره المغربي.

وقال زطشي لقناة "بي إن سبورت" أنه كان يتوقع تقاربا أكثر بين الملفين، مؤكدا أن المال الضخم الذي ضخه الملف "الأمريكي الشمالي" هو الذي حسم النتيجة.

وهنا زطشي البلدان الثلاثة التي ستحتضن كأس العالم 2026، معربا عن أمله في تقديم ملف مشترك بين بلدان المغرب العربي مستقبلا.