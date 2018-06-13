أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ساهمت في تجنيب العالم "كارثة نووية".

وكان ترامب وكيم قد توصلا خلال اللقاء إلى اتفاق تعهدا فيه بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وتقديم ضمانات أمنية أمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".

وتابع "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا أيها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".

وهاجم الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية منتقديه "الحاقدين" الذين "كانوا يتوسلون من أجل المصالحة والسلام ويقولون رجاء التقيا، لا تذهبا إلى الحرب. واليوم بعد أن التقينا وأصبحت علاقتنا عظمية بكيم جونغ أون، فإن الحاقدين أنفسهم يقولون لا يجب أن تلتقيا، لا تلتقيا".