اعتبر الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأربعاء بوهران بأن الارتقاء بالمجمع البترولي الوطني إلى مصاف الشركات البترولية الخمس الأفضل في العالم "ممكن التحقيق".

وأوضح ولد قدور خلال عرض استراتيجية سوناطراك في آفاق 2030 (أس أش 2030) بمقر نشاط المصب بوهران، بأن المجمع البترولي الجزائري "يستهدف في المستقبل ضمن إستراتيجيته التي رسمها التواجد بين أفضل خمس مؤسسات بترولية في العالم"، مضيفا بأن هذا الهدف "ليس مستحيلا وقابل للتجسيد".

وأشار نفس المسؤول خلال عرضه للخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة لسوناطراك إلى انخراط جميع عمال وإطارات الشركة والذين هم "متحفزون وملتزمون'' لإنجاح مشروع "أس أش 2030''، مشددا على أهمية التنقل إلى مختلف الجهات لشرح أهداف استراتيجية الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

مفاوضات جارية لاستثمارات في البتروكيمياء

من جهة أخرى يعتزم المجمع البترولي العمومي الاستثمار في مجال البتروكيمياء ويجري حاليا مفاوضات مع شركاء أجانب، حسب ولد قدور.

وأبرز ذات المسؤول أن "تنمية ميدان البتروكيمياء تعد من أهم محاور استراتيجيتنا".

"لقد أمضينا على عقد مع توتال. ونحن أيضا في مفاوضات بخصوص عقد ثان مع شريك تركي وثالث مع مجمع ايني الإيطالي", كما أضاف السيد ولد قدور في نفس السياق.

كما اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في هذا الإطار بأنه "إذا تم التوصل إلى تنفيذ عقدين من الثلاثة خلال السنتين المقبلين سنكون في الطريق الصحيح للتنمية وخلق مناصب عمل".

"تلقينا كذلك عروضا جد ملموسة من طرف البوليفيين والعراقيين، والأخيرين اقترحوا علينا حقلا للتطوير"، وفق ذات المتحدث.

من جهة أخرى، أبرز عبد المومن ولد قدور بأن عقد شراء سوناطراك لمصفاة بإيطاليا وكذا انجاز مصفاة أخرى بحاسي مسعود، "هما في مراحلهما الأخيرة".