أوقفت اليوم مصالح أمن تبسة شخص يبلغ من العمر 43 سنة تورط في محاولة اختطاف طفلة قبل أن تتمكن من الفرار وتعود إلى العائلة.

وكان والد الضحية قد تقدم رفقة ابنته القاصرة البالغة من العمر 10 سنوات إلى فرقة حماية الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وأبلغ عن تعرضها إلى محاولة الاختطاف من قبل شخص يبلغ من العمر 43 سنة، ذلك بعد أن خرجت الطفلة من المسكن العائلي باتجاه مسكن عمتها ليعترض سبيلها المشتبه فيه محاولا استدراجها بالقوة إلا أنها تمكنت من الفرار، ليلقى بعد ذلك القبض عليه.

وأسفرت جلسة مثوله أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عن صدور أمر بحبسه مؤقتا في انتظار جلسة المحاكمة.