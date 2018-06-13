خلف حادثا سير وقعا على الوطنيين 21 و80، إصابة 13 شخصا بجروح بين متعددة وخطيرة في بعضها، مع تسجيل خسائر مادية على مستوى المركبات،حسبما أعلنته خلية الاتصال للحماية المدنية بولاية ڨالمة مساء اليوم الأربعاء.

تمثل الحادث الأول، الذي وقع فوق جسر وادي سيبوس ،على الطريق الوطني 21 الرابط بين ڨالمة وعنابة، في اصطدام بين سيارتين سياحيتين ، حيث خلف إصابة 07 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و57 سنة، إصابات متعددة، الذين أسعفوا من طرف مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، ثم نقلوا إلى مستشفى عقبي بڨالمة.

وتمثل الحادث الثاني الذي وقع فوق جسر الفجوج، على الوطني 80 الرابط بين ڨالمة وسكيكدة، في اصطدام بين سيارة سياحية وأخرى نفعية، ما تسبب في جرح 06 أشخاص يبلغون بين سنتين اثنتين و45 سنة، جروحا متعددة، حيث أسعفوا من طرف أعوان الحماية المدنية، ثم نقلوا إلى مستشفى عقبي بعاصمة الولاية.