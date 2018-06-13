أطاحت قوات فرقة الدرك الوطني بوادي الزناتي في ڨالمة، أمس، بعصابة مختصة في سرقة المواشي، من 04 أشخاص يبلغون بين 26 سنة و39سنة، الذين يظلون محل تحقيق من مصالح الفرقة، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية.

حسب مصالح قيادة المجموعة الإقليمية للدرك بڨالمة، فقد تمّ توقيفه اللصوص، في أعقاب مكالمة هاتفية من أحد المواطنين،عن إقدام 04 أشخاص مجهولي الهوية على متن سيارة سياحية من نوع "داسيا لوڨان"، على سرقة رؤوس أغنام من قرية رأس العيون التابعة لبلدية برد صباط.

وقد تمّ استرجاع 07 رؤوس أغنام من السلالة المحلية، التي ضبطوا متلبسين بسرقتها ، مع حجز المركبة المستعملة في السرقة، في انتظار تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية ، فور الانتهاء من التحقيق حسب ما علمناه من قيادة المجموعة الولائية للدرك.