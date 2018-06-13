سجل بريد الجزائر خلال شهر رمضان حوالي 65 مليون عملية ما بين الدفع و التحويل الفوري و الاطلاع على الرصيد نتج عنها سحب أكثر من 311 مليار دج، حسبما جاء في بيان لهذه المؤسسة العمومية اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن "بريد الجزائر سجل حوالي 65 مليون عملية (الدفع والتحويل والاطلاع على الرصيد) بلغت ذروتها بأكثر من 4 مليون عملية في بداية ونهاية شهر رمضان وبمعدل 3 مليون عملية يوميا في باقي الشهر".

و استنادا إلى نفس المصدر، فإن هذه العمليات نتج عنها سحب أكثر من 311 مليار دج بمعدل يفوق 12 مليار دج يوميا.