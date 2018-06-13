عقد مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن تطورات الوضع في اليمن.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن ليونيو/حزيران الجاري، عقد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس، الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.

وقال: "لقد طلبوا عقد جلسة طارئة، وأعتقد أنها ستعقد نحو الساعة 12:00 بتوقيت نيويورك (17.00 تغ)".

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن الدولة التي طلبت عقد الجلسة، قال: "بريطانيا.. ولا يوجد حتى الآن مشروع بيان أو شيء نعمل عليه خلال الجلسة التي ستكون مغلقة".

وتابع: "سيشارك أحد المسؤولين عن مكتب الشؤون الإنسانية في الجلسة وسيقدم إحاطة إلى أعضاء المجلس".

وكان دبلوماسيون بالأمم المتحدة، تحدثوا في وقت سابق اليوم، عن عقد الجلسة.