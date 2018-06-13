قال التشيلي خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، إن نظيره الروسي هو أقوى منتخبات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق غدًا الخميس.

جاءت تصريحات بيتزي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والروسي في افتتاحية العرس العالمي.

وردًا على سؤال مراسل "الأناضول" في المؤتمر الصحفي، أكد بيتزي أنه يرى أن منتخب روسيا من أقوى منتخبات المجموعة الأولى رغم وجود منتخبي أورغواي ومصر.

وأضاف "أشعر بحماس كبير للمباراة الافتتاحية، وهو حدث عظيم، وسنبذل قصارى جهدنا ونعطي أفضل ما لدينا لكي نجعل الشعب السعودي يفخر بنا ولا شك في ذلك".

وأوضح "بصمتي أن يكون منتخبي الأفضل، وسنقاتل على كل كرة، جميع المنتخبات تتعرض للضغوط، وأحيانًا قد يكون ذلك حافزًا لبذل أكبر مجهود".