أفادت مصادر عليمة لـ”الخبر” بأن أربعة وكلاء معتمدين في مجال استيراد وتركيب السيارات تحصلوا، في الثالث ماي الأخير، على رخصة الاعتماد دون منحهم التعريفة من وزارة الصناعة، علما أن أسماء هؤلاء لم تتضمنها القائمة الصادرة عن الوزارة الأولى في جانفي الماضي التي تضم أربعين وكيلا.

وكانت “الخبر” قد وجهت سؤالا لوزير الصناعة بخصوص التأخر المسجل في منح الاعتمادات لأربعين وكيلا تضمنتهم القائمة الصادرة عن الوزارة الأولى في جانفي الماضي، غير أنه اكتفى بالقول أن الدولة عازمة على توفير الشروط الضرورية لتكون صناعة السيارات قوية تضاهي مثيلاتها في دول مختلفة.

وجاء تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتحضير منح الاعتماد لأربعين وكيلا بناء على شكاوى هؤلاء الوكلاء بعد أن تم منح خمسة اعتمادات لكل من “رونو” و”هيونداي” و”سوفاك” و”هونداي للشاحنات”، حيث حصل الأربعون وكيلا على التعريفة من وزارة الصناعة دون أن يمنح لهم الترخيص بمباشرة نشاطهم.

واستثنت مصادرنا من هؤلاء كلا من مجمع معزوز بعلاماته الثلاث و”غلوبل موتورز”، اللذان تحصلا على رخصة الاعتماد للشروع في الاستيراد والتركيب، إلى غاية شهر ماي حينما تفاجأ الوكلاء الذين بقوا في انتظار صدور رخص اعتمادهم بحصول أربعة آخرين، لم تدرج أسماؤهم في قائمة الوكلاء الأربعين، على الاعتماد بتاريخ الثالث ماي 2018 دون منحهم التعريفة من وزارة الصناعة، وهؤلاء هم “نيسان”، “سوزوكي”، “فورد” والشركة الصينية “بي أي سي”.

وأضافت مصادرنا أن الوكلاء الخمسة الذين تحصلوا على الاعتمادات الأولى قاموا باستيراد سيارات موجهة للتركيب بـ3.5 مليار دولار، في الوقت الذي كان فيه 50 وكيلا في السابق يستوردون جميعهم بمبلغ يقدر بـ3 مليار دولار، وهو أمر يدعو إلى التساؤل، علما أن الخزينة العمومية لا تستفيد الكثير، مقابل هوامش معتبرة للمتعاملين، بينما تخضع السيارات المستوردة أو المركبة لهامش ربح لا يتجاوز 15 بالمائة عادة.