تستقبل دور السينما في السعودية ودول خليجية أخرى فيلم (الرسالة) للمخرج الراحل مصطفى العقاد خلال عيد الفطر ليشاهده الجمهور العربي لأول مرة على الشاشة الفضية بعد أكثر من 40 عاما من إنتاجه.

ومنعت الدول العربية عرض الفيلم المنتج في 1976 ويسرد قصة انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية لتجسيده صحابة الرسول محمد والكثير من الشخصيات المحيطة به. وصنع المخرج السوري-الأمريكي نسختين من الفيلم إحداهما بالعربية بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وأحمد مرعي ومحمد العربي وسناء جميل والأخرى بالإنجليزية من بطولة أنتوني كوين.

وقالت شركتا ترانكاس انترناشونال فيلمز وفرونت رو انترتينمنت في بيان إن نسخة مرممة من الفيلم بتقنية (4 كيه) عالية الوضوح ستعرض في ”صالات السينما الإماراتية والخليجية خلال عطلة عيد الفطر 2018“. ونقل البيان عن المخرج مالك العقاد نجل مصطفى العقاد ومدير شركة ترانكاس قوله ”لم تسمح الفرصة لوالدي أن يرى حلمه يتحقق في حياته لكني أعلم أنه سيكون فخورا الآن. هذا العمل إهداء إلى روحه“. وأضاف ”أراد أن يشاركه الجميع حبه لثقافته والتعاليم الهامة للإسلام و‘الرسالة‘ .. الآن العالم في أشد الحاجة إليه (الفيلم)، حلمه سيتحقق“.

ويعقد مالك العقاد جلسة نقاش مع جمهور الفيلم في إحدى دور السينما في دبي مساء يوم الأربعاء يتحدث خلالها عن عملية ترميم (الرسالة) وبعض أعمال والده. ومات مصطفى العقاد عام 2005 في تفجير استهدف فندقا بالعاصمة الأردنية عمان.