صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

وعقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة، وللتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن الدول العربية.

وصوت لصالح مشروع القرار 120 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.