تلقت مخازن تعاونية الحبوب والخضر الجافة بتيارت، كميات من حبوب الموسم الفلاحي الجديد، وهذا قبل أن تنطلق عمليات الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي، بسبب استمرار تساقط الأمطار والاضطرابات الجوية غير الاعتيادية التي استمرت بالرغم من حلول فصل الصيف والحصاد..هذه الممارسات حولت تعاونية تيارت إلى محل تنكيت في أوساط الرأي العام المحلي، وذلك لأن الكميات المسلمة للمخازن المذكورة من الحبوب المستوردة والمدعمة من الخزينة العمومية، وبالتالي لا علاقة لها بمحاصيل الموسم الجديد..أحد المتابعين لممارسات القائمين على التعاونية، علّق على ما حدث بقوله، الفساد والعبث بالقوانين من طبيعة هذه التعاونية، لكن تحرّر القائمين عليها تجاوز هذه المرة كل الحدود.