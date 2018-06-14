رغم الخدمات الفنية الكبيرة التي قدمها للجزائر، لم يتمكن إلى اليوم الفنان والملحن نوبلي فاضل من الحصول على بطاقة الفنان التي استفاد منها إلى الآن الكثيرون ممن هم أقل شأنا وقيمة فنية منه. وفي اتصال مع ”الخبر”، ذكر أحد أشقاء نوبلي فاضل، أنه يستغرب هذا التماطل في تكريم الفنان الجزائري على الرغم من الاعتراف الشعبي الهائل الذي حصده طيلة مساره الفني. وأوضح أن فاضل بسبب المرض الذي ألّم به، لا يمكنه التنقل وإيداع الملف الخاص بهذه البطاقة، وعلى الجهات الوصية التي تعلم ذلك جيدا أن تتفهم ظروفه وتعفيه من هذه الإجراءات. وقال إن الهدف ليس البطاقة في حد ذاتها، بقدر ما هو الاعتراف بجهود هذا الفنان الذي وقف مع الجزائر في أحلك ظروفها.