دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس, مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة " مواصلة الهبة التضامنية " الشعبية "الايجابية" التي سادت خلال شهر رمضان الكريم ، على مدار كامل أيام السنة، وكذا "مكافحة ثقافة التضامن الظرفي " تطبيقا لقيم التآخي والتآزر والتضامن النبيلة المغروسة في المجتمع الجزائري.

وقالت بن حبيلس خلال تقاسمها مائدة إفطار رمضانية مع عائلات اللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين بمركز سيدي فرج، " أنا سعيدة جدا بالهبة التضامنية التي أبداها الشعب الجزائري بكل فئاته خلال شهر رمضان الكريم، لكن أدعو إلى ضرورة مواصلة هذه الهبة التضامنية الشعبية على مدار كامل أيام السنة تطبيقا لقيم التآخي والتآزر والتضامن النبيلة المغروسة في مجتمعنا الجزائري منذ قديم الزمان " . وبعد أن "نوهت" بالجهود التي تقوم بها الدولة الجزائرية فيما يخص العملية التضامنية، أوضحت أن الهلال الأحمر الجزائري " يعمل ويدعو منذ سنة 2014 على جعل ثقافة التضامن عمل يومي ويكافح التضامن الظرفي"، وأكدت بهذه المناسبة أن الهدف من هذا الإفطار الجماعي هو"خلق جو من الدفيء الإنساني والتقرب أكثر من رعايا البلدان الصديقة والشقيقة على غرار فلسطين وسوريا، ومنحهم شعورا بأنهم في بلدهم وهي ثقافة ليس غريبة على تقاليد وعادات الشعب الجزائري سواء خلال شهر رمضان أو في غير شهر رمضان " ، مشيرة إلى أنه " ولنفس الغرض " نظم الهلال الأحمر الجزائري مؤخرا بولاية وهران مائدة إفطار جماعي على شرف رعايا دول الساحل الإفريقي المقيمين بالجزائر .

و أفادت بن حبيلس أنه بمناسبة إحياء عيد الفطر المبارك، سيقوم الهلال الأحمر الجزائري " بتوزيع مبالغ مالية على العائلات المعوزة من أجل اقتناء ملابس العيد لأطفالها وذلك عبر كامل ولايات الوطن" .