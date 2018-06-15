أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها أنه تم وضع برنامج خاص لليوم الأول لعيد الفطر.

و هكذا سيتم الربط بين الجزائر و وهران على متن قطار عادي على الساعة 12 و 30 د (الوصول على الساعة 17و 54 د ) و قطار مباشر على الساعة 15 (الوصول على الساعة 19).

و نفس الشيء بالنسبة للخط أغا - وهران، برمج قطار الرفاهية على الساعة 17 (الوصول على الساعة 21 و 09د) و قطار عادي على الساعة 12و30د (الوصول على الساعة 18) و قطار مباشر على الساعة 15 (الوصول على الساعة 19) و قطار الرفاهية على الساعة 17 (الوصول على الساعة 21و07د) .

و بخصوص خط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل، فبرمجت رحلة على الساعة 20 و 40 د (الوصول على الساعة 6و 28 د ) و بينما الرحلة عنابة اتجاه العاصمة فبرمجت على الساعة 20و 20 د ( الوصول على الساعة 6و 26د).

وللمسافرين من وهران إلى بشار توفر رحلة على الساعة 19و 40 د ( الوصول على الساعة 5) بينما الانطلاق على الخط بشار- وهران فإنه مبرمج على الساعة 19 (الوصول على الساعة 5 ).

و بخصوص خط العاصمة - باتنة، ستوفر رحلة على متن قطار الرفاهية على الساعة 12 و 30د (الوصول على الساعة 19و 09 د )، بينما الرحلة باتنة- العاصمة فبرمجت على الساعة 23و 15 د ( الوصول على الساعة 6 و 00د).

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الرجوع إلى البرنامج العادي لسير القطارات كلها بالليل و النهار انطلاقا من اليوم الثاني لعيد الفطر. وقد أشارت الشركة إلى أنه تم نشر برنامج حركات القطارات غير القطارات الإقليمية قطارات والضواحي في محطاتها، كما هو متوفر أيضاً على موقعها الإلكتروني : www.sntf.dz. وعلاوة على ذلك أفادت الشركة على برمجة إقامة محطة تجارية بمدينة المحمدية (معسكر) لجميع قطارات "الرفاهية" على الخطوط الطويلة، بالإضافة إلى القطارات "العادية" التي تسير على خط الجزائر العاصمة - وهران ي وذلك ابتداءا من 16 يونيو 2018.