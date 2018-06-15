مرة أخرى يصرّ القائمون على الإنتاج التلفزيوني الجزائري على الضحك علينا بدل من إضحاكنا، فالمتتبع لمختلف الإنتاجات الرمضانية لهذه السنة يصاب باليأس والقنوط من أمل العثور على عمل يليق بإنسانيتنا حتى لا نقول بأذواقنا، لقد بات في حكم المؤكد أن الصورة عندنا تعاني تعطّل في العقل والإبداع وحتى التخصص.

المتتبع لمختلف البرامج المقترحة علينا في رمضان هذه السنة، يتملكه الخوف على مستقبل أبنائنا، الذين وإن لم يتم الإسراع في استدراك إسعاف ذوقهم الفني، فإننا أمام صورة قاتمة لجيل سينسلخ مخياله لا محالة عن انتمائه المحلي وستتشكل لديه صورة مليئة بالخدوش عما يمتّ بأي صلة للفن السمعي البصري تحديدا.

أجمع المنتجون، مرة أخرى، خلال هذه السنة على المنافسة في الاستخفاف بعقول المشاهد الجزائري الذي لم يجد معالم العمل التلفزيوني الجاد والناجح مثلما هو حاصل في باقي المجتمعات، إذ لم يكفه معاناته المستديمة من الصيام الفني والثقافي خلال باقي أشهر السنة حتى أصيب بالغثيان خلال أيام رمضان الذي نشرف على صيام آخر أيامه دون العثور على عمل واحد يحفظ ماء الوجه.

الكاميرا الخفية.. تخصص جزائري بامتياز، قوامه فعل الاستهزاء وردة الفعل بالعنف

ومن السباق المحموم حول التنويع في مظاهر العنف المعلن في مختلف ما صار يسمى في اللغة السمعية البصرية الجزائرية بـ "الكاميرا الخفية"، وهو تخصص جزائري بامتيازـ يعتمد على فكرة واحدة ووحيدة فقط، هي الاستهزاء بإحدى الشخصيات في المكان والزمان الذي يختاره معد البرنامج، وأكثر من ذلك يتواصل الاستهزاء بالضيف حتى في عملية التركيب، لتأتي مرحلة ركوب ردة الفعل العنيفة للضيف، لنصنع منها صورة سمعية بصرية لقيطة المحتوى ونسوّقها على أنها برنامج ترفيهي، مع العلم أن معظم الشخصيات المختارة تكون منتمية لذلك الصنف الذي يقبل ببرمجة صورة ولو سلبية على شخصه في مقابل أخذ فرصة الظهور وتوسيع رقعة شعبيته.

سباب وشتم ولكم وركل.. توابل لعنف "فني" بامتياز

كنا نظن بأنه وبعد قضية رشيد بوجدرة خلال رمضان 2017، فإن برامج الكاميرا الخفية ستشهد رقابة أخلاقية على وجه الخصوص ونتخلص من العنف المطلق الممارس فيها، لكننا تفاجأنا بارتفاع جنوني لحدة العنف إلى أقصى درجاته، فصور اللكم والركل والسباب والشتم لم تكد تخلو منها أية حصة من الحصص المذكورة.

يعود سبب تكاثر حصص الكاميرا الخفية كالفطريات، إلى سهولة إنجازها باعتبار أنها لا تتطلب لا فكرة ولا مالا ولا مجهودا وتكتفي بالتنويع في فعل الاستهزاء لا غي ، وصرنا بذلك نسوّق صورة قاتمة عن الجزائري وما قد يصنعه بالكاميرا، يضاف إلى ذلك السكوت المطبق للسلطات عن "الجرم" الحاصل في حق أذواقنا، حيث اكتفى وزير الاتصال في إحدى خرجاته بتصريح مقتضب ندّد فيه بالعنف في بعض الحصص، معللا ذلك بنقص في الإبداع، في حين أنه لا أثر لسلطة الضبط في كل ما يجري من تجاوز وخروق.

فقر مزمن في الإبداع وسقوط حر في المحظور وبشعور

تعددت عناوين حصص الكاميرا الخفية والسقوط واحد "عس دارك يا مبارك"، "طفرت فيك"، "دار التكسار"، "ردو بالكم"، وعدا هذه الأخيرة التي استنسخت عن برنامج مماثل وبنفس العنوان تقريبا "رد بالك" وعرض منذ سنوات على القناة المغربية "مي دي 1"، فإن كل الحصص تخلو من أية فكرة فنية، وتتسابق على الرفع من وتيرة العنف اللفظي والجسدي إلى درجة أننا صرنا نتفاخر بعنفنا بين الأمم عوض أن ننطلق في فتح ورشات لوضع حد لكل هذه المهازل التي تصوّر بشعار البحث عن التسلية والترفيه في رمضان.

سقوط مختلف المنتجين في لعبة الاستسهال قادنا إلى "إسهال" مبرمج لفكرة ركوب الرحلات عبر الزمن إلى الوراء، مع تمييع صارخ للغة الحوار المستعملة، فكانوا صورة مستنسخة ورديئة لما كان يفعله المخرج جعفر قاسم خلال سنوات خلت، فأنتجوا لنا مسلسلات لم ترق إلى مستوى الذوق العام "بوقرون"، "عنتر ولد شداد" و"بيبان دزاير" وكأني بهم يعانون من فقر زمن في الخلق والإبداع، فسقطنا في المحظور ويا ليته كان دون شعور.

شبكة برامجية محشوة بنفس الأنماط التلفزيونية

السقوط الحر للإنتاجات السمعية البصرية عندنا جاء وللأسف الشديد دون تنويع، إذ وعكس معظم البلدان العربية والإسلامية الأخرى التي نعثر في برامج تلفزيوناتها الرمضانية على المسلسلات الدينية والدرامية والملحمات التاريخية، فإن معظم ما يسمون أنفسهم منتجون عندنا راحوا يتسابقون على السهل والخفيف دون عناء ولا كدّ ولا ذكاء، فجاءت الشبكة البرامجية محشوة بالكاميرا الخفية والمسلسلات التي يقال عنها فكاهية وبالسيت كوم، وإذا ما رفعوا من مستوى الإبداع، فإنهم سيلتفون حول بوقالات مكررة ومعادة ومقرفة.

"نجوم كرطونية" فرحة بترقية عمياء من الدهماء

ظاهرة أخرى لا تقلّ خطورة على المشهد العام الذي بات يجثم على ما تبثه مختلف شاشاتنا التلفزيونية، خيّمت على إنتاجات هذه السنة وهي تشهد منحا تصاعديا مخيفا قد يأتي على مهنة الممثل عندنا، حيث ومن فرط الاستسهال استنجد مختلف منتجينا بوجوه اتسمت بالتطفل على مهنة التمثيل، وصار كل من هبّ ودبّ يقف أمام الكاميرا رافعا شعار الموهبة، متناسيا بأن الأخيرة حالة شاذة ولا يمكنها أن تتحول إلى قاعدة يتخذ منها الجميع حجة لفتح أبواب الكاستينغ لعارضة الأزياء والصحفي وملكة الجمال، ووصل الأمر إلى المذيعين ومغني الأعراس وللذين لا يفرّقون بين اللقطة والمشهد، بين الإبتسامة والضحكة والقهقهة، ببساطة لا يفرّقون بين التمثيل والتهريج، ومع ذلك تجدهم يهرولون إلى مختلف البلاطوهات التلفزيونية متحدثين بنرجسية مرضية عن "نجاحاتهم" وعن" الخبطة الإعلامية" التي لم يروها إلا هم، وهم وحدهم، دون سواهم، وحجتهم في ذلك كثرة الهرج والمرج المتعالي في مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا العمل أو ذاك، فصرنا نحضر إلى ترقية عمياء، ومن الدهماء إلى أسماء خيّل لها بأنها صارت نجوما وهي في الحقيقة من الكرطون ليس إلا.

أبواب الكاستينغ فتحت لعارضة الأزياء والمنشط والصحفي وملكة الجمال والمذيع ومغني الأعراس

بين هؤلاء وهؤلاء، يتيه النقاش الثقافي والفني ليسقط في أمهات التفاهة، ويسترق البعض منهم ألقابا براقة، كالنجم والموهوب والعبقري، مع أن النقاد والمتتبعين يعلمون جيدا بأنه لا توجد أصلا صناعة فنية أو تلفزيونية أو سينمائية بالجزائر، فكيف نتطاول على فكرة صناعة النجم؟ وهل النجم في نظر هؤلاء هو ذلك الشخص الذي يطل علينا مكرهين طوال 30 يوما حاله حال الأطباق الرمضانية التي نملّ من أكلها، لكننا نواصل على علاقتنا بها إلى أن يبزغ هلال العيد .. وننساها.

بوقرون.. حق للكباش أن تنتفض ضد هذا الاستخفاف بعقول بني الإنسان

لعل قمة الإستخفاف فيما تم عرضه خلال رمضان، جاء في مسلسل "بوقرون" الذي افتقد للهوية بعدما بث في قناة "أم بي سي 4" بعنوان آخر "أسطورة المماليك". وبعيدا عما حاولت منتجته إقناع الرأي العام به، فإنه حق للكباش أن تنتفض ضد هذا الاستخفاف بعقول بني الإنسان، فأول ملاحظة سلبية حملها العمل الذي يعدّ هدرا للمال والجهد واستهجان معلن بالعقل والذكاء، هو الاختيار السلبي لأسماء شخوص الأبطال، فالخلط الحاصل في محاولة يائسة لإضحاك المشاهد بمجرد ذكر أسماء مثل "هيدورة وبوزلوف وبراق عينو وطاك طاو" يحيلنا مباشرة إلى الفئة العمرية التي أرادت من خلالها المنتجة تسويق عملها لها، وحتى إن كان الأمر كذلك، فللأطفال عوالم أخرى أرقى وأسمى من الغوص في هذه "الدوارة " للأسف الشديد.

من مآخذ المسلسل الذي وصل بنا إلى الحفر في قاع بئر الرداءة والاستخفاف، هو انقضاض صاحبته على كل الأدوار التي يمكن أن نجدها في أي عمل سمعي بصري، فخريجة "ستار أكاديمي" لم تفرّق بين دورها في المسلسل كملكة وبين تملكها لكل المهام، وجاء العمل محشو باسمها في شارة المقدمة من منتجة، إلى مخرجة، إلى ممثلة، إلى كاتبة سيناريو، بل وحتى مشرفة على ماكياجها، ولم يكن ينقصها سوى التكفل بالديكور والملابس حتى تكتمل ملامح الاحتكار في أسمى صوره، فهلا تركت شيئا لغيرك سيدتي هيدورة؟ وهل التخصص صار تخلّفا بين الأمم التي تفوقنا بسنوات ضوئية في مجال الصناعة السينمائية والتلفزيونية؟

"السطو" الذي تبنّته ريم غزالي في الجمع بين عديد الوظائف وذكّرني بصنيع الممثل لخضر بوخرس في عمارته منذ سنوات وقدّم فاتورة غالية نظير ذلك الخطأ قبل أن يعود الى رشده. هذا السطو لم يساعد المسلسل في الارتقاء إلى مصاف الأعمال التي قد تترك أثرا في المشهد السمعي البصري وسيزول كالغبار بعد ثوان من إسدال آخر حلقاته التي جاءت بسيناريو ضعيف وقصة فقيرة من حيث التشويق وتفتقد لأدنى توابل الإثارة ومهلهلة المحتوى.

ريم غزالي حاولت الإمساك بالعمل من "القرون" ونسيت "الجسد" بل وحتى الروح

أما عن الجانب التقني وعكس ما أرادت منتجة المسلسل إيهام الرأي العام به، فإنه لا يمكن أن نربط نجاح أي عمل ببعض التقنيات الفنية، كالاستنجاد بالمؤثرات البصرية، أين نجحت في تصوير المدينة الأثرية وكذا رأس الكوبرا، وفشلت في تجسيد حلبة الثيران، وهي جزئيات لا يمكنها تغطية افتقاد العمل لأي نظرة إخراجية ولا محتوى فني راقي.

الأكيد أن ريم غزالي حاولت الإمساك بالعمل من "القرون" ونسيت "الجسد"، بل وحتى الروح، فتوفير ديكورات بذلك المستوى وحتى الملابس كان يمكنه أن يستغل في عمل فنطازي راقي، سواء ديني أو تاريخي أو حتى قصة إنسانية مؤثرة لها دلالة بدلا من الاستخفاف بالفن والخلط في العودة إلى آلاف السنين دون بحث تاريخي ممنهج في توافق الحقبة مع توابل البهرجة البصرية من عمران وملبس وحتى لغة حوار وغيرها.

كل هذه العناصر مجتمعة لصورة تلفزيونية جزائرية مثقلة بالارتجال والاستخفاف وعاكسة لواقع سمعي بصري قبيح ومترهل أريد له أن يصدر خارج الحدود، حيث ارتأت قناة "أم بي سي 4" بث السلسلة لأسباب غالب الظن أنها غير فنية، وهي البرمجة التي أخذ منها البعض عنوانا للنجاح، لكن الخوف كل الخوف عن نوعية الصورة التي ستتشكل في مخيال الآخر عنا.

"حققت الخبطة الإعلامية" عبارة صارت تتداول على لسان كل مبتدئ

الغريب في الأمر، أن الكثير من صناع الصورة، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو منتجين لا يتقبلون النقد وكأني بهم يريدون التصفيق ولا شيء غير التصفيق. والأكثر من ذلك يثيرون الشفقة عندما تجدهم يتحدثون عن أنفسهم وهم يقولون لقد حققت أعمالنا الخبطة الإعلامية أو ما يعرف بـ "البوز" ويتحولون بذلك إلى مثال حي للمقولة الشعبية "اللاعب حميدة والرشام حميدة وحتى المتفرج حميدة". ويذهب الكثير منهم إلى الاستشهاد بما يجري في الفضاء الأزرق، وكأن الأمم الأخرى التي عادة ما تعتمد في تقييمها للأعمال على إيرادات الشبابيك أو ما يعرف بـ "البوكس أوفيس"، أو حتى تلك التي تبعث عمليات سبر للآراء ممنهجة ومدروسة وعلمية، وكأني بتلك الأمم قوم جهلة أو يفتقدون إلى الفايسبوك في عالمهم وهم مخترعوه؟

كما وجدنا خلال هذه السنة من الإعلاميين من أخطأ ضربته وعلى مرتين، إذ لم يكفه أنه حاول الانقضاض على مهنة التمثيل، بل عاود الخطأ حينما راح يرد على منتقديه بعد أن برمج وجوه لا تليق بعادات مشاهدة العائلة الجزائرية وفي رمضان تحديدا، راح يخلط وهو الإعلامي - فرضا- بين العمل التلفزيوني والسينمائي، ووصل بالبعض منهم إلى اتهام الجمهور بالنفاق. فهل يعلم هؤلاء بأن هناك فرق وفرق شاسع شساعة هذا الكون بين أن ننتج عملا تلفزيونيا نقتحم به بيوت الناس دون إذن منهم، وبين تسجيل قرص مضغوط غنائي يقبل عليه الفرد منا بصورة فردية وبمحض إرادته ويدفع مقابل ذلك لاقتنائه؟

جنون صناع الصورة لدينا لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل منهم - وهو يحبو في عالم الفن - من راح ينتقد الفذ والسيد عادل إمام ويقذفه بفشل عديد أعماله وهو المرجع في درج الفكاهة العربية. أما فئة أخرى من هؤلاء، فقد ذهبت إلى فتح النار على الجمهور الجزائري واصفة إياه بالسلبي والفاقد للذوق، وتسايرها فئة أخرى بالقول إن الجمهور الجزائري بعيد كل البعد عن الفن والسينما، فهل منكم من سمع جنسا على أرض هذه المعمورة يتحدث بهذا المستوى؟

"نار باردة" على "الخاوة " والدراما تبكي حظها هي الأخرى

مسلسل "الخاوة" لم يرق إلى الضجة الإعلامية التي أحاطت به، لا خلال هذه السنة ولا حتى السنة الماضية، وانحسر الإبهار في الفرجة البصرية على الديكورات والملابس، وخصوصا الصورة التقنية التي أشرف عليها المخرج التونسي مديح بلعيد والتي خضعت لبعض المقاييس الفنية الجميلة، كحركية الكاميرا التي كسرت روتين وجمود الصورة التي ألف مخرجونا تسويقها لنا. وبرغم ذلك، إلا أن الجزء الثاني لهذه السنة حمل عيوبا تقنية، بظهور ماسكات الميكروفون في أطر الصورة ولم ترق قصة العمل ومستوى السيناريو، سارة برتيمة، إلى ما أريد للمسلسل أن يكون، ووصل بطاقم العمل أن تهاون حينما راحوا يصفّون حساباتهم من انسحاب الممثل حسان كشاش من الجزء الثاني بـ "انتقام" درامي باسم الفن ولم يكن أبدا في أدنى مستويات الفن.

فالمنتجين التونسي أيمن جوادي ونظيره الجزائري عماد هنودة، قاما بنفس الأخطاء التي ذكرت سابقا واستنجدوا بوجوه مبتدئة مثل منال جعفر، ودخيلة على التمثيل، كالمنشطة زهرة حركات، وذهبا في توليفة مع بعض الممثلين، كخالد بن عيسى ونادية طالبي وفوزية توقرتي والممثل والمخرج إلياس سالم صاحب أفلام "مسخرة" و"الوهراني"، ولم يتوقفا عند هذا الحد، بل أقحما -لدواع تسويقية- الممثلة اللبنانية كارمن لبس والفرانكوـ جزائري سليمان دازي، وهي الطريقة المثلى التي اعتمدها فريق عمل المسلسل، الذي راح خلال السنة الماضية يقوم بحملة دعائية كانت أكبر وبكثير من القيمة الفنية للمسلسل بحد ذاته، وها هو يسلك نفس الأسلوب مع جزئه الثاني، وإلا كيف نفسّر التوقف عند تضخيم مشهد "الانتحار" تارة و"صراخ" الممثلة سهيلة معلم عند وفاة والدها تارة أخرى للحكم على نجاح أداء الممثلين، هل صار اختزال مسلسل درامي امتد على مدار عدد أيام رمضان في مشهد أو مشهدين؟

ضعنا وضاعت صورتنا في سراب بعد ثلاثية "الحريق"

من جهتها، سارعت "اليتيمة" كعادتها إلى إنتاج مسلسل درامي "النار الباردة"، أين تم إسناد الإخراج لمخرج الحصص الفنية فريد بن موسى، ولم تحد دائرة الإنتاج في التلفزيون الجزائري عن ظاهرة الاستنجاد بالوجوه الدخيلة عن التمثيل، وهو ما يفسّر تواجد أسماء جيئ بها من عالم الموضة لتقبع أمام أعيننا في الشاشة دون تقاسيم وجهية ولا آداء درامي مقنع. والأدهى والأفظع أن المخرج الذي اشتهر بالحصص الفنية، راح يغامر في تقسيمه الفني، باعتماد الصور المكبّرة، وهي إحدى خطاياه الفنية التي تقودنا لمطالبته وعبره التلفزيون الجزائري، إلى إعادة النظر في اختيار الكوادر الفنية والتقنية قبل المجازفة بإنتاج أي عمل ما، وهو أيضا ما قد يفسّر تأخر التلفزيون الجزائري عن الركب خلال الست أو السبع السنوات الأخيرة في تقديم مسلسل درامي واحد يليق بتاريخ هذه المؤسسة. فبنظرة خاطفة لما أنتجه التلفزيون الجزائري خلال العشرية الأخيرة، وعدا محاولات المرحوم جمال فزاز، نستطيع تشريح واقعنا التلفزيوني الدرامي الذي لم يتأسس بعد للأسف الشديد، وهو ما أوجدنا اليوم في هذا الفراغ المميت، مع ظهور التلفزيونات الخاصة التي لم تعثر هي الأخرى في الدرج على أعمال مرجعية تنطلق منها لتطوير هذا النوع التلفزيوني، وبقي البريكولاج هو سيد الموقف، وضعنا وضاعت صورتنا في سراب كبير بعد أن انتظرنا خيرا عقب الثلاثية التاريخية "الحريق" للمرحوم مصطفى بديع في سبعينيات القرن الماضي، وقد يمتد تأخرنا في الصناعة الدرامية لسنوات ضوئية أخرى مقارنة بجيراننا حتى لا نقول بالأشقاء السوريين والمصريين الذين يتزعمون العالم العربي في هذا المجال.

فريق "جورنان القوسطو " يعاني التيهان

ويبقى فريق "جورنان القوسطو" الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، وكنا ننتظر منه الاجتهاد في إضفاء لمسة فنية جديدة، تبقى عناصره تراوح مكانها، إذ ظهر جليا أن هؤلاء الممثلين ما زالوا تائهين في رحلة البحث عن الذات، ومن تقليد للأصوات والشخصيات واعتماد الخطاب المباشر والجاف في الانتقاد والافتقاد للمسة فنية في النصوص سقطت المجموعة قبل أن تتسلق، حيث وعدا الممثل نبيل عسلي الذي بدا أنه حاول الاجتهاد وإشتغل على الشخصية التي أداها في السلسلة الفكاهية "دقيوس ومقيوس" والتي عانت تقنيا هي الأخرى، فإن البقية ما تزال لم تجد معالمها بعد في فضاء سمعي بصري يحتكم الى الإرتجالية والمحسوبية ويصوّر الكرنفالية في أعتد مظاهرها، ونداءنا لكم ونحن نسدل الستار على إنتاجات هذا الموسم، أرجوكم اشتغلوا ولا تضحكونا.