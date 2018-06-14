بعد استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية وأحياء جنوبي دمشق، أزالت السلطات السورية 13 حاجزا أمنيا من وسط العاصمة دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الجهات الأمنية أزالت 3 حواجز في منطقة العدوي، هي "دار الشفاء" و"حي الخطيب" و"شارع بغداد"، بعد يوم واحد من إزالة 4 حواجز في منطقتي دمر البلد ومشروع دمر.

وأضافت أنه تمت إزالة مجموعة من الحواجز الأخرى خلال شهر مايو الماضي، بعد نهاية العمليات العسكرية بشكل كامل في دمشق ومحيطها، لأول مرة منذ سبع سنوات.

وبحسب ما قالت مصادر إعلامية فإن إزالة الحواجز من الشوارع والحارات الفرعية ستستمر بوتيرة متسارعة، وسيتم الحفاظ على الحواجز الكبيرة في مداخل دمشق، ومن بينها حاجز القطيفة.

الحواجز التي تمت إزالتها إلى الآن في دمشق:

- حاجز الزبلطاني (الشيخ رسلان)

- حاجز ساحة التحرير (باتجاه شارع حلب)

- حاجز ساحة الغدير (باتجاه باب توما)

- حاجز كراجات العباسيين

- حاجز شارع بغداد (باتجاه ساحة التحرير)

- حاجز القصور

- حاجز بداية طريق المطار (باتجاه المتحلّق الجنوبي)

- حواجز دمّر البلد ومشروع دمر (الكنيسة، التعمير، كليوبترا، الربوة)

- حاجز باب الجابية (باتجاه شارع البدوي)

- حاجز ابن النفيس

- حاجزي باب مصلّى (باتجاه كراجات السيدة زينب، باتجاه دوار باب مصلى)

- حاجزي كفرسوسة (باتجاه مول شام سنتر، باتجاه دوار الكارلتون)

- حاجز شارع مرشد خاطر