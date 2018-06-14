يبدو أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، الـ "واتس آب"، تعطل لدى العديد من المستخدمين.

وبدأ الخلل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، حيث ورد 600 بلاغ عن المشكلة، وفقا لـ DownDetector .

وشملت المناطق المتضررة بريطانيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

وقال 67% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الاتصال، بينما أوضح 26% منهم أن المشكلة تتمثل في تلقي الرسائل، كما قال 5% إن هنالك خللا في تسجيل الدخول.

وتوجه عدد من المستخدمين إلى تويتر لطرح المشكلة، حيث قال أحدهم إن "تطبيق واتس آب تعطل على مستوى العالم، إنها بداية النهاية!".

يذكر أن "واتس آب" لم يعلق بعد على هذه المشكلة.