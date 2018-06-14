أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأربعاء، إثر كمين قرب بلدية فيض البطمة بالجلفة، ثلاثة مجرمين بحوزتهم مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي،وإثر عمليات متفرقة بكل من الوادي وعين قزام، حجزت 10.75 قناطير من المواد الغذائية الموجهةللتهريب، بالإضافة إلى 06 مولدات كهربائية و 05 مطارق ضغط.



ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بشار وتلمسان وعين تموشنت، ثمانية تجار مخدرات من بينهم امرأة وضبطوا 28.322 كيلوغرام من الكيف المعالج و640 قرص مهلوس و639 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.