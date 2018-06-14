كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس، أنه تم تنصيب خلية خاصة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ENPI" تتكفل بتحصيل المستحقات المترتبة عن إنجاز السكنات من المستفيدين، مما ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا.

وقال الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب أن "هذا الإجراء ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا وجمع سيولة معتبرة وجهت للبرامج قيد الإنجاز"

وتم تسليم 15 ألف و 159 وحدة سكنية للترقوي العمومي من ضمن برنامج مسجل على المستوى الوطني قوامه 50 ألف وحدة سكنية، إلا أن نسبة معتبرة من المستفيدين لم تقم بدفع مستحقات سكناتهم التي انتهت الأشغال بها.

هذه الوضعية دفعت بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الى إعلام المعنيين عن طريق محضر قضائي في نوفمبر 2017، بضرورة دفع مستحقاتهم إلى جانب الخلية التي

تم تنصيبها لتحصيل ذات المستحقات.