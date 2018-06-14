كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن برنامج الدور الـ32 لمنافسة كأس العرب للأندية-2018, والتي ستكون ثلاثة أندية جزائرية معنية بها، وهي وفاق سطيف، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، حسب ما أصدرته الهيئة على موقعها الرسمي، دون تحديد مواقيت المباريات.

وتلعب البطولة بين أوت 2018 و أفريل 2019 بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك المباراة النهائية.

ويواجه وفاق سطيف حامل لقب نسختي 2007 و 2008، نادي العين الإماراتي، حيث ستجرى مباراتي الذهاب والإياب بكرواتيا وهو مقر تربص التشكيلة الإماراتية، وذلك بعد اتفاق بين إدارتي الناديين.

وتجرى مباراة الذهاب بتاريخ 31 جويلية المقبل أما الإياب فسيلعب يوم الجمعة 4 أوت بكرواتيا، في انتظار تحديد التوقيت وكذا الملعب الذي سيحتضن اللقاءين.

أما اتحاد الجزائر, بطل طبعة 2013, فسيتنقل في لقاء الذهاب إلى العراق لملاقاة القوة الجوية في لقاء الذهاب المقرر الأربعاء 8 أغسطس القادم بملعب كربلاء الدولي، أما مواجهة الإياب فستجرى يوم الأحد 9 سبتمبر القادم بملعب 5 جويلية بالجزائر.

وفيما يخص ممثل الجزائر الثالث، مولودية الجزائر، فسيكون على موعد مع نادي الرفاع البحريني يوم الخميس 9 أوت بملعب خليفة بمدينة عيسى, في لقاء الذهاب, فيما تلعب مواجهة الإياب بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 28 سبتمبر القادم.