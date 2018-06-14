قامت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقيات مع مجمع "غاز ناتورال فينوزا" تخص تجديد عقود بيع و شراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا وستمتد إلى غاية 2030.

وتسمح هذه الاتفاقيات لسوناطراك بتعزيز مكانتها كأول ممون بالغاز الطبيعي للسوق الإسباني وتعزيز علاقة تعاونها مع شريكها التاريخي "غاز ناتورال فينوزا"، تضيف المؤسسة في بيان لها.

وبهذه المناسبة قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن "هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة في التموقع المستقبلي لسوناطراك في سوق الغاز الدولية في إطار إستراتيجيتها 2030، و يؤكد نوعية العلاقة الطويلة المدى بين المؤسستين" يضيف بيان سوناطراك.

يذكر أن العلاقات التجارية بين سوناطراك و"غاز ناتورال فينوزا" بدأت عن طريق التموين بالغاز المميع في بداية السبعينات، و من ثم تطورت بإنجاز أنابيب الغاز "بيدرو دوران فاريل" و"ميدغاز". كما تعتبر سوناطراك رابع أكبر مساهم في شركة "غاز ناتورال فينوزا"، حسب نفس المصدر.