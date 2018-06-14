سيعرض ملف المدن الجديدة قريبا على مجلس وزاري مشترك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الانتهاء من الأشغال وتحديد برنامج التسيير والتنظيم الإداري، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وخلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أوضح الوزير أن :"ملف المدينة الجديدة بوغزول على غرار المدن والأقطاب الحضارية الأخرى، سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشترك من أجل تحضير مرحلة ما بعد انتهاء الأشغال سيما بالنسبة للأغلفة المالية وكذا تحضير مرحلة ما قبل الانتهاء من أشغال التهيئة وتذليل العقبات التي ما تزال قائمة".