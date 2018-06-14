أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا الخميس، انطلاق النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها بلاده حتى 15 جويلية المقبل، وذلك قبيل المباراة الافتتاحية بين منتخب بلاده والسعودية.

وأمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو، قال بوتين "أهنئكم جميعا على انطلاق أهم بطولة في العالم"، تلاه رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني انفانتينو بكلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية "أحبائي، أهلا وسهلا الى كأس العالم في روسيا".

وشارك في حفل الافتتاح النجم البرازيلي السابق رونالدو، والذي فاز بكأس العالم 2002 برفقة منتخب "السيليساو"، حيث تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لأنه يمثّل مجد كرة القدم.

وبدأ الحفل بدخول اللاعب البرازيلي السابق الظاهرة رونالدو، ليبدأ بعدها المغنّي البريطاني روبي ويليامز والمغنّية الروسية إيدا غيروغيرينا بالغناء بمشاركة فرقة من الراقصين، كما تم استعراض أعلام الدول الـ32 المشاركة في البطولة.