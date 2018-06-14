انتخب أعضاء الجمعية العامة للشركة الرياضية ذات الأسهم مولودية الجزائر، المجتمعين أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، محمد راشد حيرش رئيسا جديدا لمجلس الإدارة، حسب ما أعلنته اليوم الخميس شركة سوناطراك التي تملك غالبية الأسهم.

وأوردت الشركة الوطنية للمحروقات في بيان لها أن "الأعضاء اجتمعوا لدراسة وغلق حسابات موسم 2017. بعد ذلك اجتمع مجلس الإدارة وانتخب محمد راشد حيرش بالإجماع كرئيس لمجلس الإدارة للشركة ذات الأسهم لمولودية الجزائر".

ويخلف حيرش، الذي يشغل منصب مدير مراقبة التسيير في المديرية العامة لسوناطراك، زايد لعاج.