أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين اليوم الخميس عن تجميد قرارها الخاص باستئناف المناوبات الليلية إلى إشعار آخر.

وجاء في بيان للنقابة أن قرارها استئناف نشاط المناوبة في مصلحة الاستعجالات من الساعة 16.00 إلى 8:00 في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية للبلد ابتداء من يوم الأربعاء 13 جوان 2018، جاء كإشارة عن "الإرادة الحسنة" وكرد عن الوعد بالحوار الذي أكدته وزير الصحة للتلفزيون العمومي في 16 ماي 2018.

وأضافت النقابة أنها تفاجئت للرد السلبي للوزارة الرافض لأي حوار، والمطالب باستئناف جميع الأنشطة الصحية بدون شروط.

وأكدت النقابة أنه تم منع العديد من الأطباء المقيمين من استئناف عملهم على مستوى المناوبات الليلية بأوامر وزارية، كما أن البعض تعرض للإقصاء، وهو ما اعتبرته النقابة منافي للحق في الإضراب.

كل هذه الأمور جعلت النقابة تتراجع استئناف المناوبات الليلية، وتعلق القرار إلى إشعار آخر.

ومن جهة أخرى، جدد الأطباء المقيمون التأكيد على تمسكهم بالمطالب التي سبق وأن رفعوها وعلى أنهم سيبقون "مجندون" من اجل "الدفاع عن حقوقهم".