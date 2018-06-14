أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت قد أفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.

من جهتها أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الجمعة الموافق 15 جوان 2018 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها مساء اليوم بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برئاسة الدكتور ثقيل الشمري.

كما أعلنت كل من الإمارات وماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب "مركز الفلك الدولي".