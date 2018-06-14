أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية للسيطرة على ميناء الحديدة غرب اليمن.

وأوضح التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن العملية تأتي بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية وذلك في إطار أهداف عملية إعادة الأمل بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكريا في اليمن المتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لسنة 2015 وخاصة القرار رقم 2216.

و ذكرت (واس) في تقرير أن تحرير ميناء الحديدة يشكل أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية.

وكانت عدة دول ومنظمات إنسانية أبدت قلقها من أن تؤدي أي عملية عسكرية في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي للبلاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.