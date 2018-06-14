أعلنت اليوم الخميس شركة استغلال التراموي "سيترام" في بيان لها أن التراموي سيكون عمليا في كل من الجزائر وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف خلال فترة عيد الفطر (يومين) وهذا ابتداء من الساعة الـ5:00 صباحا.

بالنسبة للجزائر العاصمة سيبدأ التراموي في العمل ابتداء من الساعة الـ 5:30 صباحا انطلاقا من محطة المعدومين (العناصر) وآخر رحلة من نفس المحطة على الساعة الـ 00:00 (منتصف الليل)، حسبما أكده البيان مضيفا أنه بالنسبة لمحطة درقانة (الجزائر العاصمة) ستكون الرحلة الأولى على الساعة الـ5:30 صباحا والأخيرة على الساعة الـ23:00 ليلا.

وبقسنطينة سيكون أول انطلاق للتراموي على الساعة الـ4:42 صباحا والأخيرة على الساعة الـ22:00 على مستوى محطة زواغي سليمان. وبالنسبة لمحطة بن عبد المالك سيكون أول انطلاق على الساعة الـ5:00 صباحا فيما برمجت الرحلة الأخيرة على الساعة الـ22:16 حسبما ذات المصدر.

وبخصوص تراموي وهران برمجت نهاية الخدمة على الساعة الـ23:00 حسب البيان الذي لم يحدد أسماء المحطات.

وسيكون أول انطلاق لتراموي سيدي بلعباس من النهائيين (المحطة البرية الجنوبية والشلالات) على الساعة الـ5:30 والأخير على الـ21:42.

أما بالنسبة لتراموي ورقلة سيكون أول انطلاق على الـ5:00 صباحا والرحلة الأخيرة على الـ00:00.

وبولاية سطيف سيكون أول انطلاق للتراموي على الساعة الـ5:30 صباحا والأخير على الـ22:15.