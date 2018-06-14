انتقد النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا اختيار الملف الثلاثي المؤلف من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتنظيم مونديال 2026 مشيرا الى "عدم شغف" دولتين من الدول الثلاث لكرة القدم وذلك خلال حلقة تلفزيونية على شبكة "تيليسور".

وقال مارادونا "الكنديون يملكون متزلجين جيدين من دون أدنى شك... الأميركيون أرادوا (خلال مونديال 2014) أن نخوض المباراة على مدى أربعة أشواط من 25 دقيقة من اجل الترويج للإعلانات. كانوا يريدون أن نخوض 100 دقيقة".

أما بالنسبة إلى المكسيكيين فأضاف بتهكم "لا يستحقون ذلك، فالمنتخب المكسيكي يفوز بمباراتين فقط في نسخة واحدة من كأس العالم.. رأينا ذلك في ألمانيا ثم البرازيل ثم يخرجون".

وتابع "هذا الأمر لا يعجبني إطلاقا، لا وجود للشغف" في هذه الدول في ما يتعلق بكندا والولايات المتحدة.

ونالت الدول الثلاث شرف تنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب (134 صوتا مقابل 65) خلال عملية تصويت شاركت فيها الاتحادات المنضوية تحت لواء "فيفا" وهي المرة الأولى التي ينظم فيها العرس الكروي في ثلاث دول، كما سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا.