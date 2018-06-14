كشف وزير الموارد المالية أن قطاعه خصص 29 مليار دينار أي 3200 مليار سنتيم لتوفير ماء الشرب بصفة منتطمة ومواجهة العطش عبر 29 ولاية. وفي سياق ذي صلة جدد كلامه في زيارته اليوم إلى ولاية المدية فيما يخص العديد من المسائل التي يواجهها قطاعه .

" لقد قمنا بالعديد من التدابير الخاصة بتوفير مياه ذات نوعية،منها رفع الأوحال وتبديلها بالرمال بعشرة سدود،وستنطلق العملية في سد الخميس ببومرداس بواسطة باخرة مخصصة لذلك تم صنعها محليا بنسبة إدماج بلغت 80 بالمئة بإمضاء عقود شراكة مع مؤسسات مختصة"

وقال خلال الزيارة التي قادته إلى كل من بلدية عين القصير أقصى شرقي الولاية لوضع مشروع تزويد سكان البلدية بالماء قيد الخدمة ،ثم إلى بلدية الزبيرية في ذات السياق لتزويد مياه سكانها بالماء .ثم لمعاينة ظاهرة تسبب الطحالب في إصابة مياه الحنفيات أنطلاقا من سد غريب بالروائح الكريهة ونفور زبائن الجزائرية للمياه منها مطمئنا:

" فيما يتعلق بظاهرة غزو الطحالب والروائح الناجمة عنها أو تغير في اللون ،فإن ذلك لا يشكل أي مساس بصحية هذه المياه وقد أتخذت من قبل مصالح القطاع جميع التدابير من آستبدال للرمال والطمي والمرشحات ،ناهيك عن آقتناء وتركيب مضخات القياس" .