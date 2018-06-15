قال رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية.

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الجمعة، قال تركي: "سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية".

وأضاف: "وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها".

وتأتي ردة فعل رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية هذه بعدما دار بين محللي مباراة السعودية وروسيا ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 على قناة "بي إن سبورت" في المباشر.

حيث قال أحد الموجودين في ستوديو القناة إن اتحاد كرة القدم السعودي والجهاز الفني واللاعبين ورئيس الهيئة كلهم موظفون لدى ولي العهد محمد بن سلمان، ولا يستبعد أن يراهم ذات يوم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، الذي سبق أن شهد احتجاز مجموعة من الأمراء المتهمين بالفساد، ليضحك كل الموجودين.

وفي مساء أمس الخميس، ألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.