يلتقي منتخب مصر اليوم بنظيره منتخب الاوروغواي، على الساعة الوحدة زوالا حسب التوقيت الجزائري، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018 بعد 28 سنة من الغياب عن أكبر تظاهرة كروية.

في غياب محمد صلاح، يتواجد أشبال المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، أمام حتمية الدخول بقوة في المنافسة لكسب الثقة في مجموعة كل الاحتمالات واردة فيها، خاصة بعد خسارة السعودية بخماسية كاملة أمام روسيا التي ورغم الفوز العريض لم تظهر بالقوة التي تجعلها المرشح الأول للتأهل في مقدمة المجموعة.

التشكيلة المحتملة للمنتخب المصري:

عصام الحضري، محمد عبدالشافي، أحمد حجازي، سعد سمير، أحمد فتح، طارق حامد، محمد النني، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، محمود تريزيغيه، مروان محسن