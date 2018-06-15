يلتقي على الساعة الرابعة، حسب توقيت الجزائر، المنتخب المغربي نظيره الإيراني في أول مباراة للمجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

اللقاء جد متكافئ على الورق، غير أن المجموعة الصعبة التي يتواجد فيها المنتخبين تحتم عليهما عدم تفويت فرصة الفوز في المواجهة الأولى قبل مواجهة الفريقين الأوفر حظا في التأهل في هذه المجموعة، إسبانيا والبرتغال.

المقابلة لن تخلو أيضا من بعد سياسي، عقب تدهور العلاقات بين البلدين، في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهام المغرب إيران بمساندة البوليساريو.