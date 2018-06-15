مني المنتخب المغربي بخسارة قاسية، بعد أن سيطر على كل أطوار المباراة أهدر خلالها عدد معتبر من الفرص، ليتلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع.

في مباراة سيطر فيها رفاق مهدي بن عطية بصفة شبه مطلقة أضاعوا خلالها عدد معتبر من الفرص للتهديف، ابتسم فيها الحظ للايرانيين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بتسجيل مدافع مغربي هدفا ضد مرماه.

ويجب على الايرانيين توجيه التحية لحارس عرينهم الذي أنقذهم من نتيجة ثقيلة بتصديه تقريبا لكل الفرص المغربية.