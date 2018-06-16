هذه هي نسبة مداومة التجار في العيد

مجتمع
16 يونيو 2018 () - ك.ب / وأج
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بلغت نسبة استجابة التجار لبرنامج المداومة في  أول أيام عيد الفطر أمس الجمعة، 95. 99 % عبر كامل التراب الوطني.

و أوضحت وزارة التجارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن نسبة الاستجابة بلغت 100 % في كل من ولايات بشار و البليدة و سعيدة و وهران في حين بلغت بنسب متفاوتة في ولايات عنابة (89. 99 

%) و الجزائر (95. 99 %) و ورقلة (85. 99 %) و باتنة (96. 99) و سطيف (95. 99).

و أكدت وزارة التجارة أنه تم تجنيد 49.893 تاجر هذه السنة لضمان  المداومة في عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني مقابل 35.876 تاجر سنة 2017, أي  ارتفاع بنسبة 39 % مقارنة بنفس السنة. و يهدف هذا إلى ضمان توفر المنتوجات  لاسيما ذات الاستهلاك الواسع.

و تخص المداومة 5.376 مخبزة و 32.819 تاجر في المواد الغذائية و 11.234 في  مختلف الأنشطة إضافة إلى 445 وحدة إنتاج (134 ملبنة و 275 مطحنة و 36 وحدة  إنتاج المياه المعدنية).

و تم توزيع 2.277 عون عبر كامل التراب الوطني من أجل ضمان  متابعة تطبيق برنامج المداومة.

و بخصوص تطبيق أحكام المادة 8 من القانون 13-06 المعدل و المتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط تطبيق النشاطات التجارية، وضعت مصالح وزارة التجارة  برنامجا يهدف إلى تجنب الاضطرابات في التموين خلال الأعياد الوطنية الشرعية و  الدينية.

و بدأ تطبيق هذه المداومة سنة 2012 عقب تعديل القانون 04/08 المحدد لشروط  ممارسة النشاطات التجارية من خلال إدراج أحكام تجبر التجار على ضمان المداومة  خلال هذه الأعياد. و في حالة عدم احترام المداومة، ينص القانون على مخالفات منها غلق المحلات  التجارية لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة تتراوح من 30.000دج إلى 200.000 دج ضد  المخالفين.

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