أعرب مهاجم المنتخب المغربي عزيز بوحدوز الجمعة عن أسفه لتسجيله هدف الفوز لإيران خطأ في مرمى منتخب بلاده، خلال مباراتهما في مونديال روسيا 2018 (0-1)، متقدما باعتذاره من المشجعين.

وقال بوحدوز: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا جميعا. بدأنا المباراة جيدا، لكننا لم نلعب كما خططنا. إنها لحظة مريرة بالنسبة لي. للأسف، هذا يحدث في كرة القدم. واليوم، حدث ذلك لي. أريد الاعتذار للفريق، والمشجعين و35 مليون شخص في المغرب ... ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة. زملائي دعموني. الآن علينا أن نتحد ونرد".