أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة بيانا أكد فيه اتخاذ إجراءات صارمة ضد باقة "بي أوت كيو" والتي قامت وبشكل غير قانوني ببث المباريات الأولى من كأس العالم روسيا 2018.

وجاء في البيان، إن " الاتحاد الدولي لكرة القدم على دراية بأن قناة مقرصنة تحمل اسم "بي اوت كيو" قامت وبشكل غير قانوني ببث المباريات الأولى من كأس العالم روسيا 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف البيان أن (فيفا)" يأخذ بمنتهى الجدية مسألة انتهاكات ملكيته الفكرية، ويدرس حالياً كل الخيارات المتاحة لوقف خرق حقوقه، لا سيما اتخاذ خطوات بحق المؤسسات الشرعية التي يُنظر إليها بأنها تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية". وتابع البيان

" وفي هذا الصدد نحن ندحض المعلومات بأن قناة "بي أوت كيو" حصلت على أي حقوق من (فيفا) لبثّ أي من أحداث تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم".