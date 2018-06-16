لقي ثمانية (8) أشخاص حتفهم وأصيب 48 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن. حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيزي وزو، بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح على اثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 15 بدائرة عين الحمام، و وفاة شخص واحد وإصابة آخر بجروح في انقلاب سيارة من الوزن الخفيف ببلدية تيزي وزو.

كما سجلت ولاية بجاية بدورها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 9 ببلدية سوق الإثنين.

وعلى صعيد آخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة توفي غرقا بحوض مائي يقع بوادي الشفة، حيث تم تحويل الضحية إلى مستشفى فرانس فانون بنفس الولاية.