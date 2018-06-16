إيسلندا تحدث أول مفاجأة في مونديال روسيا

رياضة
16 يونيو 2018 () - الخبر أونلاين
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أحدث المنتخب الإيسلندي أول مفاجأة في مونديال روسيا، بعد أن فرض التعادل على أرجنتين ليونيل ميسي.

الظاهرة الإيسلندية تضرب من جديد، بعد ما حققه منتخب "الفيكينغ" في أورو 2016 بفرنسا، واصل لاعبو إيسلندا المغمورين كتابة أهم صفحة في تاريخ كرة القدم في بلادهم بفرض التعادل على أحد المرشحين لنيل اللقب العالمي.

ولم يستطع رفاق ميسي فك شفرة الخطة الدفاعية التي طبقها الإيسلنديين، فاستحوذ منتخب الطونغو على الكرة بنسبة 80 بالمائة، رغم أنه كان السباق للتسجيل. كما ضيع ليونيل ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 65 كانت بمثابة منعرج اللقاء.

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روسيا 2018

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